Catanzaro, Riccio al sindaco Abramo: “Imporre divieto di transito nella pineta di Giovino”

Fari sempre rivolti sulla pineta di Giovino. Il consigliere comunale Eugenio Riccio (gruppo misto), affiancato da alcuni rappresentanti dell'associazione "Amici della pineta di Giovino", ha incontrato il sindaco Sergio Abramo per proporgli l'introduzione di un'ordinanza che imponga il divieto di transito in tutta l'area del polmone verde della zona sud della città.

"Sarebbe la misura più utile e restrittiva per debellare un fenomeno, quello delle auto che passano o stazionano all'interno della pineta, che è in tutto e per tutto deprecabile e contrario al decoro, all'ambiente e alla sicurezza", ha sottolineato Riccio ringraziando il sindaco per la disponibilità dimostrata nel corso del cordiale e produttivo incontro. "Sono sicuro che la rassicurazione ricevuta dal primo cittadino consentirà presto di introdurre questa nuova ordinanza, la più restrittiva possibile, consentendoci di sanare una situazione che, a volte, raggiunge limiti paradossali", ha proseguito Riccio: "L'ordinanza attualmente in vigore, che prevede il divieto di accesso in pineta, non permette, infatti, alle forze di polizia di sanzionare le auto in sosta o in transito all'interno della zona verde. Il divieto di transito, invece, darebbe alle autorità uno strumento normativo più efficace per l'applicazione delle sanzioni dovute".

"La salvaguardia della pineta di Giovino – ha concluso Riccio - è il primo obiettivo dell'amministrazione, dei consiglieri e dei cittadini, la stragrande maggioranza, che non vogliono nemmeno pensare che incuria, menefreghismo e degrado possano sempre avere la meglio".