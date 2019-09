"Chi ama la Patria difende l’ambiente", iniziativa FdI nella pineta di Giovino a Catanzaro

"Chi ama la Patria difende l'ambiente". Anche a Catanzaro militanti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia si uniscono alle iniziative organizzate in tutta Italia per ribadire l'importanza del tema della difesa ambientale nelle politiche nazionali e internazionali - dalla lotta alla plastica alla riconversione delle industrie, all'educazione dei giovani - ma anche per alzare l'attenzione soprattutto in Calabria l'attenzione sul ciclo dei rifiuti e sull'efficienza del sistema depurativo, al centro di numerosi interventi parlamentari del vice capogruppo alla Camera Wanda Ferro, commissario provinciale del partito. Il luogo simbolo scelto da Fratelli d'Italia a Catanzaro è la pineta di Giovino. Nel polmone verde del quartiere marinaro oggi, venerdì 27 settembre alle ore 17, si terrà una iniziativa di tutela ambientale nel ricordo, a quattordici anni dalla sua scomparsa, di Paolo Colli, il fondatore di Fare Verde, la prima associazione di tutela ambientale estranea alla rete della sinistra, nata nel 1986. I giovani della sezione catanzarese di Fare Verde, nei primi anni '90, si resero protagonisti di numerose iniziative per sottrarre al degrado la pineta di Giovino e restituirla alla fruizione dei cittadini.

Venerdì, 27 Settembre 2019