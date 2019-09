Catanzaro, Consolante e Angotti: "Proposto recupero area adiacente ex ghiacciaia da adibire a nuovo parcheggio"

Recuperare un'area inutilizzata da tempo adiacente alla Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa (ex ghiacciaia), nei pressi della chiesa San Pio X, per creare nuovi posti auto in una zona fortemente deficitaria di parcheggi. E' la proposta che è stata discussa dalla Commissione attività economiche in occasione di un apposito sopralluogo tenutosi stamane nella località interessata. "Si tratta di un'area pubblica importante – ha detto il presidente Consolante – adiacente all'ex villa Pangea e agli uffici acquedotto del Comune che versa in uno stato di abbandono testimoniato anche da cancelli di accesso chiusi e da una vegetazione incolta che ricopre tutta l'area. La proposta del vicepresidente Antonio Angotti, e condivisa oltre che dal sottoscritto anche dalla gran parte dei componenti della commissione, è quella di ripristinare lo stesso spazio e renderlo fruibile attraverso la creazione di decine e decine di stalli auto a servizio della chiesa, delle scuole elementare e materna, delle numerose attività economiche situate nelle vicinanze".

L'iniziativa era stata già presentata dallo stesso Angotti anche in una precedente riunione della Commissione patrimonio al fine di individuare le precise caratteristiche dell'area e un possibile riutilizzo come spazio parcheggio. "Facendomi portavoce anche delle istanze dei tanti residenti e fruitori del quartiere – ha aggiunto Angotti – ho voluto portare avanti all'interno delle commissioni preposte questa idea auspicando la massima collaborazione e condivisione da parte dei colleghi e della macchina comunale. Avviata l'iniziativa, ora la proposta sarà concertata con i settori preposti per valutarne la fattibilità tecnica ed economica. Si tratta di una soluzione che potrebbe portare una grossa boccata d'ossigeno rispetto all'atavico e grave problema dei parcheggi che è molto sentito in un'area ad alta densità di residenti e di attività, oltre che vicina allo Stadio Nicola Ceravolo".