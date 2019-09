Provincia Catanzaro, Polimeni: “Bene elezione Donatella Soluri a presidente commissione Pari opportunità”

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, si è congratulato con Donatella Soluri, eletta presidente della commissione Pari opportunità della Provincia. "Saprà far valere le proprie indiscutibili capacità in questo importante organismo provinciale incentrato su ricerca e attuazione di politiche mirate alla parità di genere", ha sottolineato Polimeni.

"Apprezzata professionista nel campo del giornalismo, avvocato e attenta, da sempre, e sempre partecipe, alle tematiche delle pari opportunità, Donatella Soluri potrà senz'altro compiere un ottimo lavoro alla guida della commissione dell'ente intermedio. A lei e alle sue colleghe, anche a nome dell'intero Consiglio comunale, rivolgo le più sincere congratulazioni augurandomi che, presto, la commissione provinciale e quella comunale, per la quale nella prossima settimana si procederà con l'elezione della presidente e della vicepresidente".

