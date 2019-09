Catanzaro, lavori della giunta: cultura al centro della riunione

C'è il via libera della giunta comunale, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, a sette pratiche relative alla concessione del patrocinio gratuiti ad altrettante manifestazioni culturali e di spettacolo.

La cultura ha rappresentato il fulcro della riunione dell'esecutivo, che ha preso atto della donazione, da parte dell'artista Nuccio Loreti, della scultura "Donna", già installata in esposizione permanente a Bellavista. "Bello e apprezzato gesto nei confronti della città di Loreti, a cui va il ringraziamento dell'intera amministrazione", ha sottolineato il vicesindaco Ivan Cardamone, "un vero e proprio atto d'amore che merita di essere riconosciuto pubblicamente".

I patrocini concessi dal Comune riguardano, su proposta del settore Cultura, l'evento commemorativo in memoria del maestro Franco Zeffirelli, organizzato dall'associazione "Il talismano" per il 4 ottobre, alla Basilica dell'Immacolata, con una messa solenne e una serie di interventi della corale della Santissima Trinità diretta da Giovanna Massara (con accompagnamento all'organo del maestro Amedeo Lobello); la XX edizione della mostra micologica Città di Catanzaro, curata dal Gruppo micologico "Sila catanzarese", che si svolgerà nelle Gallerie del San Giovanni fra il 4 e il 6 ottobre; la compartecipazione all'iniziativa pubblica sul tema dei cambiamenti climatici che si svolgerà venerdì 27 settembre. Quelli proposti dal settore Pubblica istruzione, diretto da Giuseppe Arnò, e relazionati dall'assessore Concetta Carrozza, sono relativi al XVII congresso nazionale del Gruppo di studio reumatologia pediatrica , previsto fra il 3 e il 5 ottobre all'auditorium dell'università "Magna Graecia"; al corso di formazione su "Educazione finanziaria e benessere sociale: un binomio necessario", organizzato dal Soroptimist club di Catanzaro per il 24 ottobre; alla manifestazione "A spasso con i nonni", promossa dal Lions club "Catanzaro host": l'appuntamento è il 29 settembre al Parco della biodiversità. L'ultimo patrocinio, relazionato dall'assessore Lea Concolino, è stato predisposto dal settore Politiche sociali, diretto da Saverio Molica, e si riferisce all'iniziativa "Fit walking for Ail", organizzata, sempre per domenica 29 settembre, ma sul lungomare "Pugliese" (il raduno sulla terrazza "Matteo Saliceti" alle ore 10), dall'associazione "Matteo ha vinto".

Importante anche la delibera varata dal settore Personale, diretto da Antonino Ferraiolo, e relazionata dall'assessore Danilo Russo, che ha sancito il passaggio dei buoni pasto per i dipendenti comunali da cartacei ad elettronici con il conseguente adeguamento del valore nominale, che sale da 5,28 a 7 euro. "Il Comune guidato da Sergio Abramo ha reperito le risorse economiche necessarie per questo adeguamento a tutto vantaggio sia dei dipendenti che dello stesso apparato amministrativo", ha sottolineato Russo.