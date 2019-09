L'assessore al personale Danilo Russo rende noto che sul portale www.comunecatanzaro.it, area bandi "concorsi e selezioni", sono stati pubblicati gli avvisi relativi alla mobilità volontaria propedeutica al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di nuove figure per l'ente. Si tratta di 2 posti di istruttore direttivo psicologo, categoria giuridica D; 12 unità di personale di categoria B - posizione di accesso B1 - con profilo professionale di esecutore amministrativo; 3 unità di personale di categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico; 5 unità di personale di categoria C con profilo professionale di istruttore tecnico. "Il reclutamento di queste nuove professionalità – sottolinea Russo – è previsto nell'ambito del Piano del fabbisogno del personale, contestualmente ai concorsi in itinere per gli istruttori direttivi e contabili, alla cui programmazione l'amministrazione comunale è impegnata fortemente per dare nuova linfa a tutti i settori. La scadenza dei quattro avvisi è prevista per il prossimo 24 ottobre alle ore 12".

Dettagli Creato Martedì, 24 Settembre 2019 17:23