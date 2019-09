Catanzaro, Abramo: “Scritta Benvenuti a Catanzaro installata al Sansinato nell’ambito del programma di interventi condiviso da Anas e Comune”

"La scritta Benvenuti a Catanzaro installata dall'Anas all'altezza del Sansinato rappresenta un bel biglietto da visita per tutti coloro che arrivano nella città Capoluogo". Lo afferma il sindaco Sergio Abramo che ha voluto ringraziare la Società nazionale per le strade per aver completato uno degli interventi previsti nel programma più ampio di riqualificazione delle arterie di ingresso e di uscita dalla città già condiviso con l'amministrazione comunale. "Insieme ai vertici dell'Area compartimentale Anas Calabria – continua Abramo – è in corso da tempo una positiva interlocuzione per quanto riguarda la manutenzione e il potenziamento del sistema stradale sul nostro territorio. In questa ottica rientra anche la risistemazione dei muraglioni e delle aree a verde che circondano la galleria del Sansinato, così come il restyling del tratto di viale De Filippis di competenza Anas. Lungo questa area sono già stati installati nuovi guardrail con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza per tutti i conducenti. A questi primi interventi, seguirà quindi una serie di migliorie che consentiranno di agevolare la circolazione veicolare e, al contempo, di offrire a chi raggiunge Catanzaro un'accoglienza più consona in termini di immagine e di decoro urbano".

Dettagli Creato Martedì, 24 Settembre 2019 17:22