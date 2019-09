Segretari circoli Pd catanzaresi convocano assemblea regionale dei circoli e degli amministratori

"Il PD della Calabria deve poter dire la sua sull'attuale esperienza di Governo regionale. Non può essere impedito agli iscritti ed elettori di essere protagonisti delle scelte a cui è chiamato il centrosinistra in vista delle imminenti elezioni regionali.

Il PD è nato con una vocazione popolare, federale e maggioritaria: ciò significa innanzitutto protagonismo degli iscritti e degli elettori, dei territori, delle generazioni e dei generi. Il commissariamento del PD non può cancellare non solo le regole interne ma ancor di più l'obbligo di ascoltare, coinvolgere e far decidere gli iscritti e le iscritte".

Lo affermano in una nota congiunta i Segretari di circolo Pd di: Centrache, Vallefiorita, Satriano, Stalettì, Santa Caterina allo Ionio, Palermiti, Carlopoli, Cicala, Soveria Mannelli e Girifalco.

"Per questi motivi, come circoli che hanno promosso la raccolta delle firme per la richiesta delle primarie abbiamo deciso di convocare per venerdì 27 Settembre presso il Teatro comunale di Catanzaro, in Corso Mazzini, l'Assemblea regionale dei circoli e degli amministratori.

All' assemblea sono invitati il Presidente della Regione Mario Oliverio, i Parlamentari e i Consiglieri regionali.

L'obiettivo è quello di promuovere un confronto che possa registrare partecipazione e condivisione delle scelte che caratterizzano la preparazione della fase elettorale.

Mai come ora è richiesta una piena assunzione di responsabilità nel segno della autodeterminazione delle rappresentanze territoriali. Ogni scelta calata dall'alto è divisiva e soprattutto non si pone in grado di generare un movimento collettivo capace di aggregare e fare esprimere senso di appartenenza ad uno schieramento elettorale che vuole essere competitivo".