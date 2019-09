Costanzo (#fareperCatanzaro) a sostegno dei dipendenti dell’azienda Se.gi.

"I dipendenti dell'azienda SE.GI. non hanno ricevuto ancora gli stipendi.

Mi faccio interprete del disagio manifestatomi e domando: come è possibile e per quali ragioni tanti lavoratori non hanno avuto la dovuta retribuzione?

Per quanto mi consta, vi sono aziende che, hanno provveduto ad effettuare i pagamenti, anche grazie a preventivi accantonamenti stanziati a copertura o, ad accordi con istituti bancari al fine di garantire la retribuzione ai dipendenti e alle loro famiglie.

La domanda sorge spontanea: perché la SE.GI. non ha previsto accantonamenti o altre misure per provvedervi?

La colpa è dell'Ente pubblico che non garantisce pagamenti puntuali alla ditta appaltatrice mettendola in crisi?

Di certo, urge avere chiarezza sulla vicenda in grado di riportare ordine e legalità, perché la superficialità e l'incapacità dei responsabili non deve gravare sulla serenità dei dipendenti dell'azienda e sulle loro famiglie.

Mi auguro che, il nuovo Commissario Cotticelli possa, insieme al governatore Oliverio, ed in sintonia con i nuovi commissari inviati dal Governo all'Asp di Catanzaro, dopo lo scioglimento per mafia disposto dal Consiglio dei Ministri, prendere a cuore il problema e invertire questo status quo che oggi è un duro colpo al già basso morale dei dipendenti dell'Azienda che, per quanto riferitomi dagli oltre 50 dipendenti che hanno tutta la mia vicinanza, hanno attrezzature, con quantità e qualità dei materiali non sufficienti e adeguati a garantire la dovuta pulizia del Presidio Ospedaliero". Lo afferma attraverso una nota il consigliere di Fare per Catanzaro, Sergio Costanzo.