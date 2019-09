“All'Asp di Catanzaro si pubblicizza l'astrologia”, l’Aupi fa marcia indietro: “Non riconducibile all’azienda sanitaria”

"In riferimento all'articolo inviato oggi dal titolo "L'Asp di Catanzaro pubblicizza l'astrologia", preciso che l'Asp di Catanzaro e' stata erroneamente menzionata. Il messaggio pubblicitario e' presente ed e' stato fotografato negli uffici ticket, sportello di Germaneto, la cui gestione non e' riconducibile all'Asp. Mi scuso per l'imprecisione con la redazione e con l'Asp". E' quanto si legge in una precisazione diffusa dall'ufficio stampa dell'Aupi.

