Catanzaro, dal 19 al 22 settembre la festa dell’Esaltazione della Santa Croce nella parrocchia di Pontepiccolo

La festa dell'Esaltazione della Santa Croce organizzata dalla Comunità dei Padri Minimi di San Francesco di Paola e dall'apposito Comitato, coordinato da Massimo Meloni e composto dai laici delle realtà ecclesiali della Parrocchia si svolgerà nella chiesa di Santa Croce situata nel quartiere di Pontepiccolo di Catanzaro da giovedì 19 a domenica 22 settembre dove l'attiva parrocchia, svolge la propria testimonianza. Il programma prevede una intensa preparazione con momenti di spiritualità, la via crucis, approfondimenti e formazione. In particolare sabato 21 settembre dopo la Santa Messa, delle 18,30, che sarà celebrata dal giovane sacerdote don Francesco Cristofaro parroco di Simeri Crichi con una spiccata propensione alla comunicazione, ci sarà la presentazione del suo libro "Signore ti prego con il cuore" che è, a livello nazionale, tra i primi libri più venduti in ambito religioso. Un libro che, partendo da alcuni salmi, è un invito a ritrovare se stessi nella preghiera in un dialogo sincero e colmo di fede con il Signore Dio. Nel corso della presentazione, moderata da Claudio Venditti, ci saranno intramezzi musicali con la voce di Stefania Rhodio accompagnata alla chitarra da Renato Cusimano.

Domenica 22, dalle 17,45 - si legge in un comunicato stampa dei Padri Minimi di San Francesco di Paola - partirà la processione del Santo Crocifisso dalla Cappella di San Francesco di Paola (Uccelluzzo) che si snoderà per le vie del quartiere. Il Cristo Crocifisso sarà tra la gente e nei luoghi di sofferenza del quartiere. La croce di Gesù - come ha detto Papa Francesco - ci insegna che nella vita c'è il fallimento e la vittoria, e a non temere i "momenti brutti", la croce è un mistero d'amore la croce è fedele, la croce è nobile e che non può esserci Cristo senza croce né croce senza Cristo e Cristo risorto è sempre la nostra speranza. Significativa sarà la partecipazione, curata dai catechisti parrocchiali, dei ragazzi che hanno ricevuto quest'anno i sacramenti. Al termine ci sarà la Concelebrazione Eucaristica presieduta da mons. Franco Isabello parroco di Pio X° e vicareo forania nord di Catanzaro. A seguire negli ambienti parrocchiali un gioioso momento di fraternità per adulti, giovani e ragazzi con la band di Ivan Colacino che allieterà la serata. E' prevista una gara di torte artigianali e l'estrazione dei premi della riffa. I Padri, Franco Lenti e Giovanni Tucci dei minimi, il Consiglio Pastorale, il Comitato Santa Croce, le associazioni e movimenti presenti nella parrocchia, invitano i fedeli a partecipare per un cammino gioioso alla sequela di Gesù Cristo che ci ha fatto, con la Croce il dono più grande: l'Amore".