Catanzaro, riunita la commissione comunale per i giudici popolari

Si è riunita nei giorni scorsi la commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise e d'Appello.

La commissione presieduta dall'assessore ai Servizi demografici, Alessandra Lobello, e composta dai consiglieri Giuseppe Pisano e Lorenzo Costa, oltre che dal segretario verbalizzante Franco Catanzaro, ha vagliato la posizione di 61 istanze di iscrizione pervenute agli uffici comunali. La commissione ha deliberato su due proposte di iscrizione all'albo dei Giudici in Corte d'Assise e 48 per quello dei Giudici di Corte d'Assise e d'Appello. Undici, invece, le istanze che non sono state ritenute valide causa mancanza di requisiti essenziali, ai sottoscritto delle quali l'ufficio preposto comunicherà le motivazioni del diniego.

Dettagli Creato Mercoledì, 18 Settembre 2019 14:44