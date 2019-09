"Riteniamo di aver fatto un grande acquisto, per usare un termine calcistico, perche' Novelli ha sempre fatto procura ordinaria ed e' uno specialista di questa materia". Cosi' il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha salutato l'insediamento del procuratore aggiunto Giancarlo Novelli, che questa mattina ha prestato giuramento al Palazzo di giustizia del capoluogo calabrese. "A Catanzaro - ha proseguito Gratteri - avevamo bisogno di questa figura perche' i reati ordinari sono importanti tanto quanto quelli di competenza della Dda, soprattutto quelli che riguardano le fasce deboli e la pubblica amministrazione. Qui per noi sara' un potenziamento e un arricchimento, che - ha sostenuto il procuratore della Repubblica di Catanzaro - speriamo si ripercuoteranno non solo sulla qualita' delle indagini ma anche e soprattutto sulla collettivita', che piu' di tutti avra' benefici dal lavoro di Novelli". Gratteri ha, infine, spiegato che il neo procuratore aggiunto Novelli curera' e coordinera' la Procura ordinaria e seguira', quindi, i dodici sostituti della Procura ordinaria.

