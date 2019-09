Fratelli d’Italia: Fragomele nell’esecutivo provinciale catanzarese, avrà la delega agli enti locali

Francesco Fragomele, già presidente del Circolo Fratelli d'Italia di Stalettì, è stato nominato membro ufficiale dell'esecutivo provinciale FdI Catanzaro durante l'incontro "Aspettando Atreju" tenutosi Lunedi 16 Settembre presso la Sala conferenze del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese.

Il ruolo che rivestirà il giovane amministratore comunale sarà quello di coordinare, per conto del partito della Meloni, tutti gli enti locali della provincia, interfacciandosi attivamente con le amministrazioni in carica al fine di individuare problematiche comuni e rinvenire soluzioni politiche e linee di indirizzo.

Un incarico partitico molto delicato per la prima volta non trattenuto dal segretario provinciale ma affidato ad un membro dell'esecutivo. La propensione al confronto, all'incontro formativo ed al dibattito costruttivo, anche con gli avversari politici, senza paura del dialogo con l'elettorato e la strenua attitudine alla difesa degli interessi del cittadino sono sicuramente alcuni dei motivi che stanno alla base di questa scelta.

Dichiara Fragomele: "come ho sempre fatto nell'arco di questi anni, proverò ancora una volta ad essere un valore aggiunto per questa squadra politica che mi pregio di rappresentare con tenacia ed umiltà, ispirato dalla grande fiducia riposta nei miei confronti dalla coordinatrice provinciale On.Wanda Ferro, un punto di riferimento, sempre presente sui territori, che spero possa contribuire attivamente al cambiamento di questa Regione".