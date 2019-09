Catanzaro, prove preselettive concorsi: la correzione dei test potrà essere seguita in diretta streaming

Sono in corso all'Auditorium Casalinuovo le prove preselettive dei concorsi indetti dal Comune per 10 posti di istruttore contabile. L'assessore al personale Danilo Russo rende noto che, al termine di ciascuno dei tre turni in cui sono stati suddivisi i candidati, sarà possibile seguire la correzione dei test in diretta streaming tramite il link appositamente caricato sul portale www.comunecatanzaro.it e sulla piattaforma www.csselezioni.it/comune-catanzaro. Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, il medesimo servizio sarà ripetuto anche per le successive tre giornate di prove preselettive per 14 posti di istruttore amministrativo previste da domani, mercoledì 18, a venerdì 20 settembre.

