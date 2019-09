Riduzione inibizione presidente Noto, il commento del sindaco Abramo: “Soddisfazione per risultato ottenuto”

"Non avevo dubbi che gli approfondimenti della Procura federale avrebbero portato a una significativa riduzione dell'inibizione ricevuta dal presidente del Catanzaro Floriano Noto".

Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, commentando la sentenza con cui la Corte sportiva nazionale d'appello ha chiuso il periodo di squalifica del numero uno del club giallorosso. "La lunga sanzione di 13 mesi comminata a Noto dopo la gara playoff con la Feralpi Salò era sembrata a tutti, me compreso, che avevo assistito all'incontro accanto a lui, troppo pesante e ingiustificata", ha aggiunto Abramo. "Pertanto non posso che essere soddisfatto, e mi congratulo col presidente e con il legale che lo ha sostenuto in questa battaglia, per il risultato ottenuto. Che cancella – ha concluso il primo cittadino - una brutta parentesi e contribuisce a rendere giustizia a un imprenditore che ha costruito, anche quest'anno, una grande squadra".

