Lamezia Terme (Cz), sequestrati oltre duemila prodotti scolastici contraffatti

Oltre 2000 articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme nel corso di un controllo in un negozio condotto da cinesi.

Si trattava, nello specifico, di materiale di cancelleria con ben noti loghi di personaggi dei cartoni animati di Walt Disney, della Marvel e di tanti altri. I finanzieri hanno anche trovato sugli scaffali numerose confezioni di profumi che riportavano, alterati ad arte, i nomi e i colori di famosi brand del settore.

Denunciata la titolare della ditta per i reati di contraffazione e ricettazione. Le attività descritte si inquadrano nella più generale azione che la Guardia di Finanza attua a contrasto di fenomeni quali la contraffazione dei marchi, la violazione dei diritti di privativa, e, in generale, le condotte illecite che, oltre ad alterare il normale funzionamento del mercato concorrenziale, possono rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori, in particolare dei minori.