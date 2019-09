Premi “Fedeltà al lavoro”, mercoledì la cerimonia alla Camera di Commercio di Catanzaro

È tutto pronto per la diciottesima edizione del premio "Fedeltà al lavoro e progresso economico", il riconoscimento che la Camera di Commercio di Catanzaro conferisce, con cadenza biennale, ai lavoratori, ai professionisti, agli artigiani e agli imprenditori che si sono contraddistinti per il contributo allo sviluppo economico e sociale della provincia e per l'abnegazione nello svolgere i propri doveri professionali.

L'edizione di quest'anno, la prima che sarà introdotta da Daniele Rossi, presidente dell'Ente camerale dal dicembre 2017, la Camera di Commercio ha inteso conferire uno dei premi speciali, quello alla memoria, al Cav. Giovanni Colosimo, scomparso nell'ottobre del 2017 dopo una lunghissima carriera imprenditoriale che oggi continua ad essere da esempio per la sua famiglia e per quanti, in Calabria, vogliano fare impresa: «Giovanni Colosimo è un perfetto esempio di autorealizzazione – ha spiegato Rossi parlando dei motivi che hanno indotto la commissione ad assegnare il premio al patron di Igea Calabra -, un imprenditore che con tenacia e lungimiranza ha operato senza mail lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà e dagli insuccessi, ma anzi da essi ha sempre tratto nuova forza per obiettivi sempre più grandi che poi ha raggiunto. Sono felice di poter essere io a conferire questo premio alla sua memoria nella prima occasione in cui, da presidente, mi trovo a celebrare alcuni esempi di encomiabile attitudine al lavoro della nostra provincia».

Tra i premiati, infatti, anche alcune realtà imprenditoriali locali che sono state capaci di competere su mercati internazionali pur mantenendo le sedi produttive in Calabria.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà mercoledì 18 settembre, alle ore 17:30, presso la Camera di Commercio di Catanzaro.