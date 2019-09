Regionali, il M5S continua a dire "no" all'alleanza col Pd. Ferrara: "Nessuna possibilità"

"C'e' la nota ufficiale del Movimento 5 Stelle e di Luigi Di Maio, che hanno chiarito che a oggi non c'e' all'ordine del giorno alcuna discussione che veda una replica dell'alleanza tra M5S e Pd a livello locale". Lo ha affermato l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, a margine di un'iniziativa a Staletti' (Catanzaro), rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilita' di un accordo tra M5S e Pd alle prossime Regionali in Calabria.

"Noi - ha aggiunto la Ferrara - continuiamo a portare avanti il nostro percorso, ci avvaliamo delle nostre regole interne. Poco prima della crisi di governo avevamo avviato una riorganizzazione interna con una votazioni on line che vedevano una prima apertura alle liste civiche: quindi - ha sostenuto l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle - se in Calabria ci sara' una coalizione sara' con liste civiche". Contrarieta' all'ipotesi di un accordo con il Pd alle Regionali in Calabria e' stata espressa anche dalla senatrice M5S Bianca Laura Granato e dal deputato M5S Paolo Parentela.