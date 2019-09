Catanzaro, Mons. Bertolone: “Sono centrali dimensione etica e morale”

"Etica personale e sociale": se n'e' discusso dall'11 al 13 settembre scorso in occasione del Convegno pastorale dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Tre giornate presiedute e introdotte dall'arcivescovo metropolita mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabra, rivolte al clero e agli organismi di partecipazione ecclesiale, vissute nel salone del Santuario di Torre di Ruggiero alla presenza degli esperti relatori Pasquale Giustiniani, don Vincenzo Lopasso, don Gaetano Di Palma, padre Maurizio Pietro Faggioni, don Nicola Rotundo e don Davide Riggio. "Il tema voluto dall'arcivescovo Bertolone - e' scritto in un comunicato - e' stato riletto dai punti di vista biblico, teologico e morale, tenendo presente il magistero ecclesiale e le antropologie contemporanee in un contesto storico e sociale sempre piu' in cambiamento". "Il Corso di formazione - ha detto il presule introducendo i lavori Bertolone - intende mettere a fuoco la centralita' delle dimensioni etica e morale, nella consapevolezza che l'attuale deriva della societa', tra cui alcune realta' ecclesiali, non va soltanto constatata, ma contrastata, con processi che valorizzino l'imperfezione umana come un'opportunita' per riconoscersi erranti e, di conseguenza, riprendere il proprio cammino di conversione". "Dinanzi alle tante sfide della pastorale, segnata anche dalla carenza di ordine morale, al suo clero - e' detto ancora nel comunicato - l'arcivescovo Bertolone ha evidenziato la necessita' di occuparsi seriamente della vita del popolo con un corretto e testimoniato annuncio del Vangelo, aiutando tutti ad assumersi nella Chiesa responsabilita' e corresponsabilita' con retta coscienza, secondo la verita' della fede, unitamente alla regola della carita' e alla norma della speranza. Ai relatori non e' mancato di prospettare ai presenti risposte qualificate su dei nodi di fondo che investono l'agire etico dell'umanita' su determinate situazioni morali come la bioetica, l'economia e nuove frontiere dell'etica cristiana, segnate spesso da un legittimato relativismo etico, dalla tecnica e dal continuo progresso". Nel suo intervento il professore Giustiani - riporta ancora il comunicato - ha evidenziato che "quando una persona vuole esplicitare la sua morale deve essere anche in grado di elencare un insieme di regole su cui la morale si basa. Il processo e' analogo - ha detto Giustiniani - a quello di un giurista, che esplicita la legge contenuta in un codice. Senza codice, per quanto il nostro giudice sia bravo, non potra' mai pretendere di applicare la legge, ma applichera' in concreto la 'sua legge', spesso non sempre uguale, dipendente dalla sua personalita' e persino dall'umore del giorno in cui giudica". Un richiamo quindi ad un agire di fede e con un discernimento responsabile, tutelando la centralita' della persona e il bene comune. Se si avverte, soprattutto nelle comunita' parrocchiali, la difficolta' di portare la Parola del Signore e il suo mandato missionario di annunciare e di insegnare la verita' e la grazia che salva, a tutti e' richiesta la testimonianza della carita' e l'esempio della santita'. Mons. Bertolone, nella circostanza, ha consegnato alla comunita' diocesana la lettera dal titolo: "Siamo Chiesa, corpo e volto di Cristo, annunciatrice gioiosa del Vangelo".

