“Fare per Catanzaro”, si è riunito il direttivo del movimento

"Dopo la pausa estiva riprende, con ancora più fermento l'attività del movimento #fareperCatanzaro che, in realtà, grazie alla costante attenzione da parte dei nostri consiglieri alle problematiche cittadine non si è mai interrotta. Ieri si è riunito il Direttivo alla presenza del presidente Domenico Concolino, del vice presidente Assunta Lacroce, dei componenti Chiara D'Amato, Danilo Barberio, Felice Sità e Stefano

nonché dei consiglieri comunali del movimento, al fine di definire la programmazione delle attività da portare avanti in questa nuova "stagione". L'incontro precede un'assemblea generale con tutta la base del movimento per condividere i punti affrontati. Fin dall'inizio, il leitmotiv è sempre stato il confronto tra le diverse parti del movimento e ieri, all'interno di una discussione animata dalla passione politica dei presenti si sono fissati punti importanti per il prosieguo di un impegno preso con i propri elettori e con la cittadinanza tutta. Tanti i temi di discussione: dalla situazione politica generale, agli scenari regionali per arrivare poi a trattare le tante questioni irrisolte che riguardano la nostra città. Ma l'incontro è servito, qualora ve ne fosse la necessità, a ribadire la tenuta e la coesione di questo gruppo grazie alla condivisione di metodi e obiettivi e attraverso una sinergia tra il direttivo, il gruppo consiliare e la base del movimento.

Infatti, il vero successo in questi due anni, è stato quello di creare un equilibrio tra le diverse componenti del movimento la cui leadership indiscussa di Sergio Costanzo, continua a fare da guida e ad essere uno strumento essenziale al servizio del gruppo. Abbiamo creato un movimento all'interno del quale è importante il coinvolgimento di tutti gli aderenti tanto da aver programmato, in un'ottica di continuità rispetto a quanto già fatto sin dalla nostra costituzione, incontri continui con la base che continua ad essere anima pulsante del movimento e interlocutore indiscusso per l'individuazione dei problemi che attanagliano Catanzaro. Dall'incontro di ieri è emersa la volontà di continuare a portare avanti delle battaglie politiche che nascono dalle istanze dei cittadini certi che l'individuazione di soluzioni e l'attenzione costante sui problemi della città siano elementi essenziali per svolgere a pieno il nostro ruolo all'interno dello scenario politico catanzarese, e non solo". E' quanto si legge in una nota del direttivo di "Fare per Catanzaro".

Dettagli Creato Giovedì, 12 Settembre 2019 20:11