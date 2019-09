Catanzaro, l’assessore Concolino: “Pubblicato avviso servizio nuoto in piscina per i soggetti diversamente abili”

L'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, informa che sul portale www.comunecatanzaro.it, è stato pubblicato l'avviso, con relativa modulistica, concernente il servizio di avviamento allo sport "nuoto in piscina" per il recupero psico-fisico e l'integrazione dei soggetti diversamente abili, annualità 2019-20. Le attività saranno svolte presso la piscina comunale di Pontepiccolo e provinciale di località Giovino, gestite dalla Asd Calabria Swim Race, nel periodo tra settembre 2019 e giugno 2020, in turni antimeridiani, per soggetti disabili, e pomeridiani per disabili, scolarizzati e impegnati in altre attività.

Possono presentare richiesta d'accesso al servizio, entro trenta giorni, i cittadini residenti nel Comune di Catanzaro in possesso del riconoscimento dello stato di handicap certificato. In caso di numero di richieste eccedenti i limiti previsti, sarà ad ogni modo stilata una graduatoria che darà priorità agli utenti con minore reddito ISEE.