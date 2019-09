Pino Masciari: "Non è utopia che le mafie potranno sostituire lo Stato"

"La lotta alle mafie è una priorità per le istituzioni ed i cittadini del nostro Paese?

La legalità entra nel vocabolario delle cose da perseguire in Italia?

Auspico che nella volontà dei governi esista un tragitto vivo e tenace, credibile e cristallino, per raggiungere traguardi importanti sul tema della lotta alla criminalità organizzata, tanto che ogni cittadino si senta coinvolto, nel proprio percorso quotidiano, a sostenerlo". Lo scrive, in una riflessione, il testimone di giustizia Pino Masciari.

"Non dimentichiamo che le emergenze del nostro paese transitano da un substrato sociale e politico fatto di verità, giustizia e trasparenza.

Non è un'utopia che le mafie potranno sostituire lo STATO!".