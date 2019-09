Nuovi vertici dell'Arma a Catanzaro, gli auguri di Wanda Ferro (FdI)

"Rivolgo il mio benvenuto e un augurio di buon lavoro al nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, colonnello Antonio Montanaro. Sono certa che, sulla scia dell'eccellente lavoro svolto dal suo predecessore, con le sue capacità, competenza ed esperienza riuscirà ad ottenere significativi risultati sia nella importante attività di controllo del territorio, che sul fronte investigativo e nel contrasto alla criminalità organizzata, in stretta sinergia con una Procura distrettuale che, sotto la guida del dott. Gratteri, continua a ottenere straordinari risultati, sostenendo e valorizzando il lavoro della polizia giudiziaria". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia e vice capogruppo in Commissione Difesa. "Rivolgo il mio ringraziamento al colonnello Marco Pecci - continua l'on. Wanda Ferro - per il proficuo lavoro svolto alla guida del Comando e per la cortese collaborazione istituzionale che ha sempre assicurato, e gli auguro le migliori fortune per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire. Rivolgo un saluto anche al nuovo comandante della Compagnia di Catanzaro, capitano Ferdinando Angeletti, e ringrazio per l'ottimo lavoro svolto il suo predecessore, capitano Antonino Piccione, destinato a guidare la Compagnia di Firenze".

Dettagli Creato Giovedì, 12 Settembre 2019 10:27