Antonio Montanaro nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro

E' il colonnello Antonio Montanaro, 47 anni, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro. L'ufficiale, dal 2015 al 2018, ha guidato il Reparto operativo di Milano. Un'esperienza che gli ha fatto toccare con mano la pervasivita' della 'ndrangheta al Nord. "Certo a Milano il punto di osservazione del fenomeno era diverso - ha detto incontrando i giornalisti - ma, come dice il procuratore Ilda Boccassini, non si tratta piu' di episodi sporadici". In questi giorni Montanaro sta visitando i comandi di compagnia. "Ho gia' incontrato il Gruppo di Lamezia Terme - ha detto - e quello di Soveria Mannelli". E non e' mancato un colloquio con il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Di Martinafranca (Taranto), per dieci anni si e' occupato di eversione e terrorismo. H anche guidato la Compagnia di Casal di Principe ed il Nucleo operativo di Caserta. "Spero di continuare nel solco di chi mi ha brillantemente preceduto". Montanaro prende il posto del colonnello Marco Pecci.

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Settembre 2019 19:45