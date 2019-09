Incidente sul lavoro, 54enne muore schiacciato da trattore nel Catanzarese

Un uomo di 54 anni, C.P., e' morto questo pomeriggio in un incidente sul lavoro che si e' verificato in contrada Velati, nel comune di Platania, nel Catanzarese. Per cause in corso di accertamento, l'uomo e' stato schiacciato dal trattore agricolo con cui stava lavorando all'interno di un podere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'automezzo e per estrarre il cadavere. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Intervenuto anche il medico legale per la costatazione di morte.

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Settembre 2019 19:41