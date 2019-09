Proseguono i lavori alla stadio “Ceravolo” di Catanzaro: montate le nuove luci

Proseguono gli interventi di manutenzione dello stadio "Ceravolo" eseguiti dall'amministrazione comunale per rendere sempre più funzionale la storica struttura sportiva del capoluogo. Lo ha affermato l'assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, annunciando il completamento delle operazioni di montaggio delle nuove luci di illuminazione del campo, "pronto a ospitare anche le partite in notturna dei giallorossi".

Parallelamente all'installazione delle nuove luci continuano, e verranno completati entro una decina di giorni, i lavori di realizzazione della nuova cabina elettrica a servizio dello stadio, alla quale saranno collegati tutti gli impianti tecnologici in uso nella struttura. L'amministrazione, ad agosto, ha già montato i nuovi sediolini nel settore Distinti.

Mercoledì, 11 Settembre 2019