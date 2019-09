Catanzaro, Agenda urbana: ok giunta a cooperazione fra Comune e Provincia su efficientamento energetico

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha approvato il protocollo d'intesa per la cooperazione fra Provincia e Comune, finalizzato alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà provinciale previsti con il programma Agenda urbana.

La delibera, predisposta dal dirigente per l'attuazione di Agenda urbana, Antonio De Marco, è stata relazionata dal primo cittadino e prevede l'utilizzo di circa 2 milioni e mezzo di euro per l'efficientamento energetico del liceo classico Galluppi e di Palazzo di Vetro, nell'ottica di una condivisione interistituzionale della strategia di Agenda urbana con specifico riferimento agli interventi di valorizzazione dell'attrattività e competitività del centro storico, e agli investimenti di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni di gas nocivi in qualità di "smart city".

Assistito dal segretario generale Vincenzina Sica, l'esecutivo ha inoltre garantito il via libera a cinque pratiche riguardanti compartecipazioni o patrocini gratuiti per altrettanti eventi culturali e di spettacolo. Quelle predisposte dal settore Cultura, diretto da Antonino Ferraiolo, si riferiscono alla compartecipazione a "Woodstock", concerto e spettacolo multimediale inserito nel cartellone del XVII "Festival d'Autunno", che si terrà sabato 14 settembre nel complesso monumentale del San Giovanni; gli altri due sono i patrocini gratuiti concessi al nono "Joint meeting in Pediatria e medicina dell'adolescenza", che si terrà all'Università Magna Graecia dal 4 al 7 dicembre; e alla manifestazione "Lucrezia Borgia: 500 anni di fascino e mistero", che si terrà a Palazzo De Nobili fra il 21 e il 22 settembre in occasione delle giornate europee del patrimonio. I patrocini gratuiti proposti dal settore Sport, diretto da Giuseppe Arnò, sono relativi al quarto "Aquathlon città di Catanzaro", organizzato per domenica 15 settembre dall'asd "Run for Catanzaro" nell'area del lungomare; e al progetto "La cardiologia fra i banchi di scuola: dai un calcio alla tua insicurezza", promosso dall'associazione di volontariato "Padre Pio". Semaforo verde, infine, a una delibera riguardante un giudizio nei confronti di privati, che è stata predisposta dal settore Avvocatura diretto da Saverio Molica.