Lamezia Terme (Cz), la bancarella gratis torna alla Casa del popolo

Torna la bancarella gratis a Lamezia Terme. Quanti abiti giacciono nei nostri armadi inutilizzati? Tra quelli passati di moda e quelli che non indossiamo più perché troppo piccoli o troppo grandi, il nostro guardaroba è l'emblema dello spreco e delle cattive abitudini: ecologiche, etiche e ambientali, sono queste le motivazioni che ci hanno spinto alla creazione di quest'iniziativa in cui metteremo a disposizione di tutt*: abbigliamento, libri, accessori ed oggetti di ogni tipo, tutto completamente gratis.

Passate a dare un occhiata, è un ottima alternativa al consumismo e ai centri commerciali.

Chi ha abiti e altri oggetti che non utilizza più può portarli direttamente venerdi 13 alla Casa del Popolo di Lamezia e del Reventino (Piazza Mazzini, ex Piazza d'Armi, di fronte all'edicola), dalle 17:00 alle 20:00. In alternativa è possibile scrivere un messaggio privato alla pagina Collettiva Tonne Libere.