Lamezia Terme: fino al 10 ottobre domande per Servizio Civile anche al progetto “Controvento” della Caritas Diocesana

Si potranno presentare fino alle ore 14 del 10 ottobre 2019 le domande per partecipare al bando del Servizio Civile Nazionale emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per il progetto "Controvento", promosso dalla Caritas Diocesana di Lamezia Terme e dal Centro Culturale "Insieme", che darà la possibilità a 4 volontari per 12 mesi di intraprendere un percorso di formazione e di arricchimento umano e professionale.

Il progetto, rivolto alle persone immigrate e ai profughi, punta a incrementare il servizio già svolto quotidianamente a Lamezia dal Centro Interculturale "Insieme" per rispondere in maniera sempre più efficace e tempestiva alle richieste di persone di lingua, nazionalità e culture diverse che risiedono nel territorio lametino quali il disbrigo di pratiche burocratiche, processi di integrazione, accompagnamento nella ricerca della casa, inclusione sociale e lavorativa, richieste di informazione e aiuto nell'ambito dei diritti alla salute con specifico riferimento alla prevenzione e benessere della salute delle donne straniere. Filosofia del progetto è quella di fare "rete" tra associazioni, enti e istituzioni per favorire percorsi di inclusione ed autonomia delle persone che da altri Paesi

giungono a Lamezia.

Gli aspiranti operatori volontari, a differenza degli altri anni dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Nella sezione "Selezione volontari SC" sono disponibili tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Per facilitare la partecipazione dei giovani, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai giovani, potrà meglio orientare tra le tante informazioni a compiere la scelta migliore.

L'accesso e la selezione dei progetti di servizio civile della Caritas Italiana viene curato dalle Caritas diocesane, secondo le modalità previste dal "Sistema di reclutamento e selezione" accreditato.

Per informazioni contattare si può contattare il 320.1983281 o il 347.4953778.