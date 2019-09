Si conclude oggi la terza edizione dell'Università d'estate sull'Intelligence, che si sta svolgendo a Soveria Mannelli da giovedì 5 settembre presso la Biblioteca "Michele Caligiuri". L'evento è stato promosso dal Master in Intelligence dell'Università della Calabria, insieme alla Società Italiana di Intelligence e alla Fondazione "Italia Domani", con la con la collaborazione della casa editrice Rubbettino, dell'agriturismo "La Rosa nel bicchiere", del Laboratorio sull'Intelligence dell'Università della Calabria e dell'associazione "Fiore di Lino". La giornata conclusiva di oggi sabato 7 settembre vedrà le lezioni la mattina dalle 10 di Enzo Cotroneo, Ricercatore del Laboratorio sull'Intelligence dell'Università della Calabria ed esperto di diritto islamico (Occidente e Islam: un confronto culturale); Gianluca Tirozzi, dottorando di ricerca dell'Università "La Sapienza" di Roma (Human intelligence); Gabriele Edmondo Pegoraro, della Bitcorp srl ed esperto di intelligenza artificiale (Intelligence e intelligenza artificiale). Nel pomeriggio alle 17 interverranno Stefano Piazza, giornalista ed esperto di fondamentalismo islamico (Fondamentalismo islamico in Italia e in Europa) e Alfio Rapisarda, Senior Vice President Security ENI (Intelligence e sicurezza aziendale). Concluderà il Rettore dell'Università della Calabria Gino Mirocle Crisci. I lavori verranno coordinati da Mario Caligiuri, Direttore del Laboratorio in Intelligence dell'Università della Calabria, che dirige l'Università d'Estate sull'Intelligence insieme a Paolo Boccardelli, Direttore della Luiss Business School e Paolo Messa, Responsabile della Comunicazione Istituzionale Italia del Gruppo Leonardo Finmeccanica. L'Università d'estate sull'Intelligence si inserisce nell'ambito delle iniziative dell'Università della Calabria che ha promosso anche un Corso di laurea magistrale in intelligence (si possono presentare le richieste sul sito www.unical.it dal 27 agosto al 18 settembre 2019) e un Master di secondo livello in intelligence (si possono presentare le richieste sul sito www.unical.it dal 30 agosto al 30 ottobre 2019).

Dettagli Creato Sabato, 07 Settembre 2019 14:32