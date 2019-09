È iniziata ieri la terza edizione dell'Università d'estate sull'Intelligence, con le lezioni di Giuseppe Cossiga, sottosegretario alla Difesa dal 2008 al 2011 (Difesa e interesse nazionale) e di Massimo Franchi, consigliere strategico, docente universitario ed esperto di intelligence economica (Guerra delle informazioni).

Nell'occasione, alla presenza del Sindaco della Città Leonardo Sirianni e dell'editore Florindo Rubbettino, è stata inaugurata da Giuseppe Cossiga la sezione "Francesco Cossiga" nella Biblioteca "Michele Caligiuri" con tutti i testi pubblicati dal Presidente emerito della Repubblica. Le lezioni proseguiranno oggi con le lezioni di Andrea Sberze, ricercatore del Laboratorio sull'Intelligence dell'Università della Calabria (Sicurezza marittima); Elia Lombardo, ispettore superiore della Polizia di Stato ed esperto in analisi criminale e strategie di controllo del territorio (Polizia predittiva); Bruno Gioffrè, docente dell'Università di Roma "Tor Vergata" (Previsione del paesaggio sonoro). Nel pomeriggio alle ore 17 sono previste le lezioni di Antonio Selvatici, docente universitario e scrittore (Nuova via della seta) e di Solange Manfredi, giurista e scrittrice (70 anni di guerra psicologica in Italia). Le lezioni proseguiranno domani mattina e pomeriggio nella giornata conclusiva. I lavori verranno coordinati del Direttore dell'Università d'Estate Mario Caligiuri, Direttore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria.