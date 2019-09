Catanzaro, Longo: "Cimiteri, lavori di diserbo programmati ed avviati"

"L'avvio dei lavori di diserbo e decespugliamento del cimitero di Gagliano era già stato programmato per la giornata di domani sulla base di un cronoprogramma iniziato la settimana scorsa". Lo ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Franco Longo. "In base a questo cronoprogramma stilato dall'amministrazione e voluto dal sindaco Sergio Abramo, sono già stati completati gli interventi di diserbo e decespugliamento sia nel camposanto del quartiere Lido che in quello di Santa Maria. Una volta ultimate le operazioni nella struttura di Gagliano partiranno quelle nel cimitero monumentale di via Paglia".

Dettagli Creato Giovedì, 05 Settembre 2019 19:42