Operaio morto nel Catanzarese: il dolore di Pedà

"Sono vicino alla famiglia dell'operaio di Calabria Verde deceduto oggi sul lavoro. Calabria Verde negli ultimi tempi grazie anche all'opera del Gen. Mariggio' ha dato alla Calabria un grande servizio in termini di gestione del territorio e di servizio idrogeologico salvando e tutelando così migliaia di calabresi . Dispiace che proprio chi stava tutelando la vita dei suoi conterranei sia perito durante questa opera meritoria. Pregherò per l' anima eletta e mi stringo intorno alla sua famiglia e a tutti i lavoratori di Calabria Verde". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Giuseppe Pedà.

Dettagli Creato Domenica, 01 Settembre 2019 20:10