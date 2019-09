RFI: "A Cropani cedimento strada per rottura condotta acqua"

Rete Ferroviaria Italiana precisa che nessun ponte è crollato a Cropani, nel catanzarese.

Si è registrato invece il cedimento del manto stradale di un tratto di viabilità, costruita in sostituzione di un passaggio a livello e consegnata a privati tramite una specifica convenzione.

Da quanto risultato dai primi accertamenti, causa del cedimento sembra essere stata la rottura improvvisa di una condotta, non appartenente a RFI, con una portata d'acqua in pressione pari a un metro cubo al secondo: in un'ora e mezzo, quindi, si è riversata sulla struttura, con un getto caratterizzato da altissima pressione, l'acqua contenuta in due piscine olimpioniche.