Catanzaro, Russo: "Il 2 settembre riapre lo Sportello per il microcredito"

Riaprirà nel pomeriggio di lunedì 2 settembre lo Sportello per il microcredito. Lo ha annunciato l'assessore agli Affari generali, Danilo Russo, ricordando gli orari in cui sarà possibile rivolgersi al personale incaricato di Palazzo De Nobili: tutti i lunedì e i mercoledì dalle 15:30 alle 17. L'ingresso è quello dell'ufficio elettorale, al piano terra della sede municipale di via Iannoni.

"Finito il periodo di pausa estiva riprenderà la sua attività un fondamentale strumento di supporto nei confronti dei piccoli e medi imprenditori e dei liberi professionisti di Catanzaro e non solo", ha affermato Russo.

"In soli tre mesi – ha ricordato l'assessore - lo Sportello per il microcredito ha supportato le richieste di oltre cinquanta aspiranti imprenditori, dieci dei quali hanno già ricevuto il relativo finanziamento nel rispetto del termine di novanta giorni dal deposito della richiesta di prestito a tasso agevolato. Si tratta di un numero molto lusinghiero che, mi auguro, possa crescere ancora con il passare delle settimane".