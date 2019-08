Catanzaro, Pisano: "Salviamo la pineta di Giovino"

"Se qualcuno può, salvi insieme a noi la pineta di Giovino". È l'appello che il capogruppo di Officine del Sud, Giuseppe Pisano, ha rivolto ai catanzaresi e alle forze politiche regionali. "L'amministrazione comunale, il cui impegno sulla salvaguardia e valorizzazione della pineta è sempre stato altissimo, non può essere lasciata sola. Il grande polmone verde della zona sud della città, un patrimonio naturalistico inestimabile, subisce ogni giorno abusi e danni incalcolabili".

"Ritengo importante che sulla questione – ha aggiunto Pisano – si muovano, con forza e incisività, anche i consiglieri regionali espressione dell'area centrale della Calabria per individuare, reperire e stanziare, accanto a ciò che può fare il Comune, un finanziamento finalizzato a preservare la pineta trasformandola in un parco periurbano. Solo in questo modo – ha proseguito - sarà possibile tutelare tutti gli alberi presenti e il suo incontaminato ecosistema. La pineta ha bisogno di essere recintata con orari di accesso e chiusura, senza lasciarla nella disponibilità dei vandali e degli incivili".

Il capogruppo di Officine del Sud ha anche ribadito: "Va accertata, da parte degli uffici competenti, la legittimità di tutte quelle recinzioni che da anni delimitano con il filo spinato porzioni di terreno nelle vicinanze delle abitazioni presenti: ho il sospetto che si tratti di installazioni abusive. Il futuro di Giovino bisogna prospettarlo in termini ricettivi e turistici, d'altronde non dico nulla di nuovo se sostengo che a ridosso della pineta potrebbe nascere un grande camping internazionale, supportato, quanto a offerte e servizi, dai tanti locali della zona. La pineta, con le sue peculiarità naturalistiche, e con l'educazione al rispetto dell'ambiente che ne deriva, è un punto di forza del capoluogo. Per questo rinnovo un invito alla collaborazione nei confronti dei cittadini e dei consiglieri regionali: aiutate il Comune a proteggere e valorizzare la pineta di Giovino ancora e sempre di più".