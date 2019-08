Domodossola, trovato morto uomo coinvolto nell'inchiesta "Reventinum"

Un uomo di 50 anni, Giuliano Roperti, 50 anni, è stato trovato morto oggi pomeriggio a Domodossola. A trovarlo in casa, privo di sensi, e' stata la convivente che ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo, nel gennaio di quest'anno era stato arrestato, e successivamente scarcerato, nell'ambito dell'operazione 'Reventinum', condotta dalla Procura delle Repubblica di Catanzaro. Sulle cause della morte di Roperti i carabinieri di Domodossola mantengono la massima cautela e parlano di "probabile malore".

