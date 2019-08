Catanzaro. Parco di Savutano, Comitato di cittadini: “Bene Abramo, ora tempi celeri sulla realizzazione”

"Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento per il parere positivo espresso nei giorni scorsi dal Presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, in merito all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al completamento del Parco di Savutano a Lamezia Terme". E' quanto si legge in una nota del Comitato Savutano, costituitosi tempo fa grazie all'adesione spontanea di cittadini. "Per la conclusione dei lavori, come comunicato dall'Ente intermedio, è previsto un importo complessivo di 1 milione e 150 mila euro. Ci auguriamo che il presidente Abramo, da poco meno di un anno alla guida della Provincia di Catanzaro, dia esempio di operosità e di concretezza realizzando gli obiettivi enunciati".

"Troppe volte in passato, nella precedente legislatura provinciale, abbiamo assistito – aggiungono dal Comitato - a diverse dichiarazioni con cui si sono date scadenze sulla conclusione dei lavori del parco, mai rispettate. E' arrivato il momento di restituire credibilità all'azione politica e di riallacciare quel rapporto di fiducia con i cittadini, venuto meno in questi anni a causa di impegni disattesi e la mancanza di una seria programmazione". "Restiamo fiduciosi – concludono dal comitato - che quando verrà presentato a Lamezia, subito dopo la pausa estiva, il progetto riguardante il completamento del parco provinciale di Savutano, vengano comunicati tempi di esecuzioni rapidi per consegnare alla comunità lametina un'infrastruttura moderna ed efficiente".