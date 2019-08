Catanzaro, lunedì riapre la funicolare

Lunedì, 26 agosto, riapre l'impianto della funicolare di Catanzaro dopo gli interventi per la revisione generale, ventennale e obbligatoria imposta dal Ministero.

Alle ore 10.30, nella stazione di Piazza Roma della funicolare – che si potrà prendere gratuitamente per tutta la giornata - si terrà l'incontro con la stampa, alla presenza del Sindaco Sergio Abramo e del management dell'Amc Spa, il direttore generale Marco Correggia e l'amministratore unico Giorgio Margiotta.

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati i dettagli dei lavori svolti, la tempistica impiegata e le strategie pensate per il rilancio dell'impianto.

