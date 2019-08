Entro il 30 agosto si può aderire al bando per la messa in sicurezza degli edifici in provincia di Catanzaro

Entro il 30 agosto 2019 tutti i Comuni della provincia di Catanzaro potranno presentare le domande di cofinanziamento statale per la redazione di progetti relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell'ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. Lo ricorda il presidente della Provincia Sergio Abramo, al fine di sollecitare gli enti locali che non lo avessero ancora fatto a partecipare al bando emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che vede come destinatari le 14 città metropolitane italiane, le 86 Province e i Comuni.

Le domande potranno essere presentate tramite una piattaforma predisposta da Cassa Depositi e Prestiti, con cui il Ministero ha sottoscritto apposita convenzione, a cui si accederà attraverso il sito del Mit. Gli Enti potranno presentare le domande di ammissione a cofinanziamento, attraverso la piattaforma, fino alle ore 13.59 del 30 agosto 2019. I Comuni che vogliono accedere al Fondo possono presentare domanda di cofinanziamento per un numero massimo di tre progetti e per un importo massimo del cofinanziamento per ciascun progetto di 60 mila euro.

Il cofinanziamento statale a valere sul Fondo apposito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 90 milioni di euro in tre anni, potrà essere al massimo dell'80% per ogni progetto.

Le progettazioni devono essere inserite nella programmazione dell'Ente. Sono ammissibili a cofinanziamento solo le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti contratte dopo la comunicazione di ammissione al cofinanziamento.

E' possibile richiedere informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica:

