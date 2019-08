Catanzaro: domani cambio di marcia a Bellavista

A partire dalle ore 8 di domani mattina, giovedì 22 agosto, verranno ripristinati gli originari sensi di marcia a Bellavista e Porta di Mare: Bellavista (via Nuova e via De Seta) si prenderà nuovamente a salire con direzione viale dei Normanni-corso Mazzini, mentre via Porta di Mare sarà percorribile con il senso unico a scendere da corso Mazzini.

La decisione dell'amministrazione ha preso atto delle istanze pervenute da residenti e operatori commerciali della zona oltre che dell'analisi dei flussi di traffico fatta dal Comando di Polizia locale nel periodo di sperimentazione. Analisi che ha evidenziato difficoltà negli spostamenti, un incremento del traffico veicolare su via Italia e un aumento del pericolo potenziale creato dai veicoli che transitano, a velocità più sostenuta, Bellavista in discesa, in particolare nei tratti curvilinei che limitano la visibilità di automobilisti e pedoni.