Catanzaro: proseguono lavori manutenzione straordinaria del depuratore

Continuano senza sosta gli interventi in somma urgenza programmati dall'amministrazione comunale per la manutenzione straordinaria del depuratore di località Verghello.

Fino ad oggi sono stati completati i lavori di collegamento dei collettori della nuova vasca di ossidazione, lo svuotamento della vasca di sedimentazione (con la conversione in vasca di ossidazione tramite l'installazione di un sistema di insufflazione dell'aria), l'installazione di due nuovi compressori (rispettivamente da 45 e 75 kw), la pulitura dei pozzetti di ricircolo e la risistemazione delle parti dell'impianto che risultavano lesionate.

Allo stesso tempo, su input del sindaco Sergio Abramo, l'assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, il capo di Gabinetto, Antonio Viapiana, il dirigente del settore Gestione del territorio, Guido Bisceglia, e i tecnici comunali, stanno effettuando sopralluoghi quotidiani nella struttura per verificare anche la qualità delle acque post-trattamento (che risultano chiare, limpide e inodore) e i livelli delle emissioni odorifere, che risultano nella norma grazie ad alcune opere di copertura dei fanghi.

I lavori, che fanno parte di un più ampio programma che comprende interventi a breve e medio termine concordati con la Regione, proseguiranno per tutto il mese di agosto.

In particolare, fra la giornata di domani, mercoledì 21, e quella di venerdì 23, sono previste nuove operazioni per il riefficientamento dei quadri elettrici e di vari comparti dell'impianto.

Queste operazioni, eseguite per eliminare una volte per tutte il cattivo odore, potrebbero causare disagi in relazione a emissioni odorifere sopra la norma. Per questo motivo, in previsione della risoluzione definitiva della problematica, per la quale sono finalizzati i lavori, l'amministrazione si scusa anticipatamente con i cittadini e i residenti della zona per l'eventuale, possibile disagio.