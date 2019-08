Cral Comune: agevolazioni per i soci sugli abbonamenti all’Us Catanzaro

Il Cral di Palazzo De Nobili scende in campo al fianco dell'Us Catanzaro 1929. Anche quest'anno, infatti, su proposta del presidente Franco Catanzaro, il consiglio direttivo del Circolo ha deliberato un rimborso di 20 euro a ogni socio o familiare convivente che sottoscriverà un abbonamento a uno dei settori dello stadio "Ceravolo". Per ricevere il contributo basta presentare l'apposita ricevuta al tesoriere del Cral entro il prossimo 2 settembre.

"Il Cral aziendale che da ormai circa 30 anni promuove, tra le altre attività, anche la partecipazione a manifestazioni sportive dei propri associati, non poteva che dimostrare in maniera concreta la vicinanza dei dipendenti comunali iscritti al Circolo alla dirigenza dell'Us 1929 e alle sorti della squadra giallorossa", ha detto il presidente Catanzaro, "una dirigenza che si sta prodigando per riportare in alto i colori della nostra gloriosa squadra di calcio e che è giusto venga sostenuta. L'obiettivo - ha concluso Franco Catanzaro - è quello di confermare o addirittura aumentare i 60 abbonamenti della passata stagione".