Nei prossimi giorni verrà ripristinato il vecchio senso di marcia (a salire) di Bellavista e via Porta di Mare (a scendere). Non appena sarà pronta l'apposita ordinanza sarà data adeguata comunicazione ai cittadini.

Lo ha stabilito l'amministrazione comunale dopo il periodo di sperimentazione avviato, nelle due strade, nelle scorse settimane. Durante questo periodo, infatti, la Polizia locale ha nuovamente valutato i flussi della circolazione veicolare, registrando difficoltà negli spostamenti con l'attuale senso di marcia, quello unicamente a salire da Bellavista e a doppio senso nel tratto di via Porta di Mare compreso fra l'intersezione con via Carlo V e l'intersezione con la stessa Bellavista. È stato evidenziato anche un incremento del traffico veicolare su via Italia e un aumento del pericolo potenziale creato dai veicoli che percorrono, a velocità più sostenuta, Bellavista in discesa.

L'amministrazione ha pure presto atto delle istanze pervenute da parte dei residenti e degli operatori commerciali della zona.

Pertanto, la Polizia locale, d'intesa con l'amministrazione, ha deciso di ripristinare l'originario senso di marcia a salire di Bellavista, con direzione viale dei Normanni-corso Mazzini, e di via Porta di Mare, che ritornerà unicamente a scendere da corso Mazzini.

Dettagli Creato Lunedì, 19 Agosto 2019 16:30