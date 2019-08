Vasto incendio a Catanzaro: chiusa la Statale 280 in direzione Lamezia

Un incendio di vaste proporzioni si e' sviluppato nel pomeriggio di oggi a Catanzaro, nella zona di via Barlaam da Seminara, distruggendo un'area di arbusti e macchia mediterranea. Il rogo e' divampato nella zona adiacente alla strada statale 280 e si e' propagato rapidamente lungo il costone lambendo le abitazioni ed un capannone industriale. Sul posto – scrive l'Agi - sono intervenuti una squadra boschiva dei vigili del fuoco, una squadra della sede centrale e una autobotte di supporto. Considerata la vastita' del fronte di fuoco si e' reso necessario l'intervento di un mezzo aereo. Per completare le operazioni di spegnimento in sicurezza, la statale 280 e' stata chiusa in direzione Lamezia Terme fino al termine degli interventi.

