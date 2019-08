Regionali, anche il Pd di Catanzaro “scarica” Oliverio. Cuda: “Condivido parole Magorno, serve fase nuova”

"Condivido le parole del Senatore Ernesto Magorno circa la strategia da mettere in campo nei prossimi mesi per vincere le elezioni regionali. Il nostro è un giudizio esclusivamente politico sull'operato della Giunta Regionale, un'azione non sufficiente a dare risposte ai reali problemi dei calabresi. È il momento di presentare una proposta di centrosinistra nuova, slegata dalle logiche del passato. Serve una coalizione allargata e capeggiata da un volto nuovo".Lo afferma il segretario della federazione provinciale del Pd Catanzaro, Gianluca Cuda.

Dettagli Creato Domenica, 18 Agosto 2019 16:29