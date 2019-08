Catanzaro, il 20 agosto l’inaugurazione della mostra di Marisa Scicchitano al Complesso San Giovanni

"La programmazione di eventi dell'assessorato alla cultura prosegue senza sosta e, dopo il successo dell'esposizione dedicata al Codice Carratelli, martedì prossimo 20 agosto, alle 17,30, nelle sale del Complesso San Giovanni, sarà inaugurata la nuova mostra personale della catanzarese Marisa Scicchitano alla presenza di una importante rappresentanza di personalità del mondo artistico". Lo annuncia l'assessore alla cultura, Ivan Cardamone. "L'evento dal titolo "L'orizzonte Operosa...Mente" - prosegue - è stato organizzato dall'Associazione Art Club Accademia di Catanzaro, Le Muse di Reggio Calabria e il Movimento Nazionale Dinamismo Cosmico e vedrà protagoniste le opere della pittrice e scultrice che, con alle spalle una carriera ventennale, presenterà una sua personale indagine sul mondo del sogno. Ritratti, disegni da cui emerge il puro estro creativo della Scicchitano e del suo linguaggio poetico ispirato dalla meditazione sulla natura, la vita umana e il tempo. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 9 settembre, da martedì a domenica, dalle 17.30 alle 20.30". Cardamone aggiunge che "con questa nuova mostra, l'attività dell'assessorato alla cultura si arricchisce di un nuovo tassello nell'ambito del programma allestito per il Complesso San Giovanni. Un calendario di eventi pensato per far vivere tutto l'anno questo importante contenitore culturale nel centro storico. Un impegno che ha consentito di ospitare grandi eventi di caratura nazionale,così come di offrire una vetrina preziosa alle migliori espressioni artistiche del nostro territorio. La nostra volontà è quella di dare continuità al percorso avviato con l'auspicio di poter proseguire, dopo l'estate, con una nuova stagione in grado di accendere i riflettori sul Capoluogo".

