Miss Sorriso Calabria è la catanzarese Chiara Tomaino

Chiara Tomaino trionfa alla settima selezione regionale di Miss Italia Calabria e accede di diritto alle prefinali nazionali del concorso che, per l'edizione 2019, si terranno a Mestre e a Venezia dal 26 al 30 agosto. La vincitrice, eletta ieri, mercoledì 14 agosto, a Catanzaro Lido, con la fascia di Miss Sorriso Calabria, ha 18 anni, proviene proprio da Catanzaro e a settembre frequenterà l'ultimo anno delle superiori. "Speravo di vincere e credo che la fascia di Miss Sorriso mi rappresenti bene. Sono sempre allegra, anche tra i miei amici sono la più scherzosa", ha dichiarato Chiara, bellezza mediterranea e 1.70 di altezza, che, dunque, veste a pennello il titolo conquistato.

Dopo Chiara Tomaino, al secondo e terzo posto si sono rispettivamente classificate Miriam Cammareri (secondo posto) e Giulia Francica (terzo posto). Giudici della selezione - organizzata dall'assessorato al turismo e allo spettacolo del Comune di Catanzaro nella persona di Alessandra Lobello che l'ha inserita nel cartellone estivo di Marinfest 2019 e dalla locale Proloco con la direzione artistica di Francesco Iaconantonio, ma pure con l'impegno del consigliere comunale Antonio Ursino e il sostegno dell'angiologo Elia Diaco – sono stati esperti d'eccezione. Tra questi, giornalisti, imprenditori e professionisti di massimo rilievo (Elia Diaco, Francesco Abbonante, Roberto Iuliano, Bernardo Bertucci, Edy Galato, Valeria Manfredi, Elisa Montano, Glenda Giglio, Antonio Procopio, Filippo Capelluto, Salvatore Caracciolo, Cristian Minoliti, Ferdinando Capicotto). Significativo, in particolare, l'intervento dell'angiologo Elia Diaco: "Sono entusiasta di partecipare e sostenere la manifestazione. Miss Italia Calabria ben si lega al discorso sulla prevenzione che da anni porto avanti. Avere belle gambe non significa avere gambe in forma, ed è pertanto importante sensibilizzare le giovani ragazze alla cura del proprio corpo".

La kermesse, condotta da Andrea De Iacovo e da Miss Italia 1997 Claudia Trieste, che ha ricordato il ritorno su Rai1 del celebre concorso, è stata arricchita dalla presenza del corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro e dal cantante Francesco Morrone, esibitosi davanti al numeroso pubblico di piazza Brindisi.

Presente anche Carmelo Ambrogio, titolare della CarliFashionAgency, insieme alla moglie Linda Suriano, e alla guida da cinque anni consecutivi di Miss Italia Calabria. "Ringrazio – ha affermato l'esclusivista regionale della manifestazione – tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno permesso di realizzare una delle tappe regionali del concorso a Catanzaro Lido. Un ringraziamento particolare – ha proseguito Ambrogio – va a Claudia Trieste che ha partecipato attivamente per cinque serate alle selezioni mostrando grande umiltà e professionalità".

A concludere l'evento è stata non a caso Miss Italia 1997: "Grazie alla CarliFashionAgency, a Linda Suriano e a Carmelo Ambrogio, a tutto lo staff di Miss Italia Calabria che mi ha accolta a braccia aperte".

Il prossimo appuntamento è in calendario per sabato 17 agosto a Malvito (CS), al Castello Longobardo Normanno, con l'ottava selezione regionale del concorso e l'elezione di Miss Valle dell'Esaro Calabria.