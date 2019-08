Soverato (Cz), Cisl: “Bene stabilizzazione dei 15 ex Lsu-Lpu”

"La notizia della stabilizzazione di 15 ex Lsu/Lpu nel Comune di Soverato è un segnale molto importante". Lo affermano in una nota il Segretario Generale della UST CISL Magna Graecia, Francesco Mingrone, e il Segretario Generale della FP CISL Magna Graecia Luigi Tallarico che hanno voluto esprimere il proprio plauso all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Ernesto Alecci.

"La stabilizzazione di questi lavoratori – si legge nella nota – è un fatto di grande rilievo in un momento così particolare e difficile della vita del nostro Paese - E la CISL lo vuole rimarcare a chiare lettere perché, attraverso le sacrosante e giuste stabilizzazioni, si crea lavoro vero, lavoro di qualità. E' dal 1998 che queste persone , questi lavoratori, svolgono attività a nero privi di qualsivoglia contribuzione, per la pubblica amministrazione. Sono ancora tantissimi i lavoratori, in Calabria, provenienti dal bacino degli Lpu/Lsu – circa 4500 – in attesa di essere stabilizzati. L'auspicio è, quindi, quello che le altre amministrazioni – così come accaduto a Soverato in questi giorni – possano e riescano a seguire l'esempio del comune ionico. Lavoratori che vogliamo ricordare, sono essenziali per l'ordinario funzionamento della macchina amministrativa. L'appello va, dunque, ai sindaci: procedete alle stabilizzazioni laddove i piani dei fabbisogni triennali di personale hanno individuato e certificato la presenza di posti vacanti ricorrendo alle procedure prescritte dall'articolo 20 del decreto legislativo 75/17 e di favorire la mobilità di coloro che possono trovare utile collocazione in enti dove sussistono posti vacanti, in attesa che si sblocchi qualcosa a livello normativo per poter stabilizzare anche come soprannumerari coloro che non rientrano al momento nei piani del fabbisogno ma svolgono ugualmente servizi essenziali".